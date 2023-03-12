مختصون يوصون بإنشاء وحدة التليف الكيسي في مستشفى الرنتيسي

غزة- وكالة الرأي

أوصى مختصون بإنشاء وحدة التليف الكيسي في مستشفى الرنتيسي-النصر مدعمة بطاقم طبي متعدد التخصصات ووسائل التشخيص، وذلك خلال تنظيم يومين علميين وبدعم من مؤسسة (Med Global) وذلك في فندق المتحف، وبحضور بروفيسور (Gregory F. Shay) للأمراض الصدرية والتليف الكيسي لدى الأطفال من جامعة كاليفورنيا، والذي عرض خبرته عن مرض التليف الكيسي، والبروتوكول العلاجي لمرضى التليف الكيسي.

وعرض د. عبد الله حسب الله، استشاري الصدرية ورقة عمل عن مرضى الأطفال في الرنتيسي واحتياجات المرضى من الأجهزة والأدوية اللازمة.

من جانبه، تطرق د. صابر الصرفندي استشاري الصدرية الى مشاكل التليف الكيسي عند اليافعين ومتابعة الأطفال متابعة حثيثة من جميع المختصين ضمن فريق متكامل.

وتحدث د.خالد مطر استشاري الجهاز الهضمي عن المضاعفات التي يتعرض لها مريض التليف الكيسي في الجهاز الهضمي وطرق التشخيص والعلاج المناسب.

فيما تحدث د. أحمد أبو طه استشاري الغدد الصماء عن مضاعفات السكري لمرضى التليف الكيسي وأحدث طرق التشخيص والعلاج المناسب ومتابعتهم دوريا للتقليل من المضاعفات. كما تطرق اليوم العلمي الى عدة محاور منها مرضى السكري والتليف الكيسي, والأدوية الموجودة في قائمة العلاج في وزارة الصحة والأدوية الغير متوفرة وضرورية لعلاج مرضى التليف الكيسي، وبروتوكولات التغذية والسعرات الحرارية والفيتامينات الضرورية لمرضى التليف الكيسي، و طرق التشخيص المتوفرة للمرضى و الأجهزة اللازمة، وطريقة العلاج الطبيعي للمرضى والأجهزة المتوفرة في وزارة الصحة، و الخطوات اللازمة اتباعها في مكافحة العدوى وغسل الأيدي جيدا، وإعطاء المريض المضادات الحيوية الضرورية ضد الميكروبات الفتاكة والتي تؤدي الى مضاعفات المرض، و مشاكل ومعاناة الأطفال المزمنين في التليف الكيسي.

وأوصى المشاركين في ختام اليوم العلمي بإنشاء وحدة التليف الكيسي في مستشفى الرنتيسي-النصر وتزويدها بطاقم طبي من أطباء البورد وأخصائي تغذية والمتابعة الدورية لمرضى ((C.F وتوفير وسائل التشخيص، الى جانب توفير الأدوية اللازمة والتي تساعد على تحسين وظائف الرئة.

كما أوصوا بتفعيل قانون (Transition of care) بين قسم الصدرية للأطفال وقسم اليافعين وتعبئة نموذج التحويل كاملا، الى جانب تفعيل نظام الفريق المتكامل والمتعدد التخصصات (MDT= Multidisciplinary Team) لمعالجة ((C.FK وتدريب وابتعاث الكوادر الطبية والصحية المهتمة بعلاج التليف الكيسي.

وأكدوا على اتباع معايير مكافحة العدوى في المستشفيات والعيادات الخارجية ومختبرات فحص وظائف الرئة، ومراجعة بروتوكول علاج التليف الكيسي واعتماده من الوزارة، وتفعيل التعاون المشترك بين وزارة الصحة مع جمعية أصدقاء مرضى التليف الكيسي وتقسيم الخدمة للمرضى بالإضافة الى توزيع كتب تعريفية بمرض التليف الكيسي ومضاعفاته على أهل المرضى كثقافة للمجتمع.

وخلال اليوم العلمي حضرت والدة ثلاثة أطفال يعانون من التليف الكيسي وأوضحت المعاناة لدى العائلات للحصول على العلاج اللازم والمتابعة من جميع الاختصاصيين المعنيين في التليف الكيسي.

وفى نهاية اليوم العلمي تم توزيع شهادات شكر وتقدير للمشاركين والمحاضرين بتوجيهات من د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي.