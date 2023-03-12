وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية: أنفقنا أكثر من 136 مليون شيقل خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية العمل ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية دائرة القياس تشرف على معايرة سيارات الوقود الناقلة من المعابر للمحطات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يشرع بتنفيذ الحملة الإرشادية لمعالجة القلق من الامتحانات وكالة الرأي الفلسطينية "المعهد العالي للقضاء "يخرج دفعة جديدة من المحكمين وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية الشفاء الطبي والوفد البريطاني يجريان تدخلاً جراحياً لاستئصال ورم دماغي وكالة الرأي الفلسطينية "عرين الأسود": مقاتلونا اشتبكوا من مسافة صفر مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية توجيه الشمال يفتتح برنامج "الريادة الشرطية الثاني" للشرطة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" وفرنا رمال لمستشفى حمد بن جاسم بمدينة رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

العمل ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا تبحثان سبل التعاون المشترك

12 آذار / مارس 2023 01:25

332202212_590025323142896_2085970830950287034_n
332202212_590025323142896_2085970830950287034_n

غزة- وكالة الراي 
نظم وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، يرافقه مدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل، ورئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، اليوم الأحد ، زيارة رسمية إلى مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، حيث كان في استقبالهم مدير المؤسسة أ. محمد نادر النوري قمر الزمان، والعاملين في المؤسسة.

وأعرب الغصين عن سعادته بالتعاون والعمل مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، باعتبارها من أبرز وأهم المؤسسات المانحة والداعمة للمواطن الفلسطيني، مشيداً  بجهود المؤسسة في العديد من المشاريع التي نظمتها ولا تزال مع وزارة العمل، باعتبارها من المشاريع الريادية والمميزة التي تهم المواطنين، والتي تساهم في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

وقدم وكيل وزارة العمل الشكر لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا لمبادرتها والبدء في إعادة بناء مبنى الوزارة الذي دمره الاحتلال خلال عدوان مايو 2021م.

من جهته ،رحب قمر الزمان بوفد وزارة العمل، مثمنا جهودهم في خدمة العمال والخريجين، ومعربا عن ارتياحهم بكافة المشاريع التي نظمتها مؤسسة أحباء غزة ماليزيا مع الوزارة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المشاريع التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والاطلاع على سير المشاريع التي يجري تنفيذها، حيث تم الاتفاق على زيادة سبل التعاون المشترك بينهما، بما يساهم في دعم صمود المواطن الفلسطيني، والتخفيف من معاناته.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟