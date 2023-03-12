العمل ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- وكالة الراي

نظم وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، يرافقه مدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل، ورئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، اليوم الأحد ، زيارة رسمية إلى مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، حيث كان في استقبالهم مدير المؤسسة أ. محمد نادر النوري قمر الزمان، والعاملين في المؤسسة.

وأعرب الغصين عن سعادته بالتعاون والعمل مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، باعتبارها من أبرز وأهم المؤسسات المانحة والداعمة للمواطن الفلسطيني، مشيداً بجهود المؤسسة في العديد من المشاريع التي نظمتها ولا تزال مع وزارة العمل، باعتبارها من المشاريع الريادية والمميزة التي تهم المواطنين، والتي تساهم في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

وقدم وكيل وزارة العمل الشكر لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا لمبادرتها والبدء في إعادة بناء مبنى الوزارة الذي دمره الاحتلال خلال عدوان مايو 2021م.

من جهته ،رحب قمر الزمان بوفد وزارة العمل، مثمنا جهودهم في خدمة العمال والخريجين، ومعربا عن ارتياحهم بكافة المشاريع التي نظمتها مؤسسة أحباء غزة ماليزيا مع الوزارة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المشاريع التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والاطلاع على سير المشاريع التي يجري تنفيذها، حيث تم الاتفاق على زيادة سبل التعاون المشترك بينهما، بما يساهم في دعم صمود المواطن الفلسطيني، والتخفيف من معاناته.

