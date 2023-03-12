الإرشاد الزراعي ينفذ جولات ميدانية على مزارعي الدفيئات بالوسطى

غزة- وكالة الرأي

نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى جولات ميدانية على مزارعي الدفيئات في عدة مناطق من المحافظة شملت مناطق دير البلح والمصدر و الزوايدة و وادي السلقا.

وتأتي الجولات في سياق حرص دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين على تطبيق خطة وزارة الزراعة في الوصول لأكبر عدد من المزارعين.

جدير بالذكر، أن دائرة إرشاد الوسطى كثفتت جولاتها في الآونة الأخيرة على المزارعين، بهدف تقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة للمزارعين حول كيفية الوقاية من الآفات والأمراض التي تصيب النباتات، إضافة إلي التحكم بمعدل الري مع مراعاة عمر المحصول والظروف البيئية المحيطة به ونوع التربة و العمل على إخراج الرطوبة الزائدة من الدفيئات من خلال الفتحات العلوية (الشبابيك) وذلك للتقليل من الأمراض الفطرية و بالتالي التقليل من رش المبيدات لعلاجها.

