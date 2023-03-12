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وكيل وزارة العمل يبحث العديد من الملفات مع وزارة النقل والمواصلات

12 آذار / مارس 2023 02:25

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غزة- وكالة الرأي 
بحث وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، اليوم الأحد ، العديد من الملفات المشتركة مع وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها وكيل وزارة العمل، يرافقه مدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل، ومدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ورئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، والمستشار القانوني للوزارة أ. محمد الحداد، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة النقل والمواصلات، ومدراء الوزارة.

بدوره ،أشاد الغصين بالخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمواصلات في خدمة سكان قطاع غزة، وتسهيل الحركة المرورية في القطاع، مؤكدا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة النقل والمواصلات، معربا عن سعادته بتعزيز سبل التعاون في العديد من الملفات ذات التقاطعات المشتركة بينهما.

وناقش وفد وزارة العمل ملفات دورات السياقة الاستكمالية التابعة للإدارة العامة للتدريب المهني، وآليات تجويد وتطوير نظام عملها وفقا لرؤية مشتركة بينهما.

من جهته، رحب اللواء أبو شرخ بوفد وزارة العمل، مشيدا بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل، والمشاريع المميزة التي تنفذها في خدمة العمال والخريجين.

وأكد وكيل وزارة النقل والمواصلات على تدعيم سبل التعاون المشترك مع وزارة العمل، وتقديم التسهيلات اللازمة في جميع الملفات المشتركة، بما يساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير آليات العمل وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
 

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