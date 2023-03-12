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جولة إرشادية على مزارعي الخضار والبستنة في خانيونس

12 آذار / مارس 2023 06:27

جولة إرشادية على مزارعي الخضار والبستنة في خانيونس
جولة إرشادية على مزارعي الخضار والبستنة في خانيونس

خانيونس – وكالة الرأي:

نفذت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين في محافظة خان يونس، جولة إرشادية على مزارعي الخضار (البطاطس والفلفل) بالإضافة الى تجربة زراعة التين داخل الدفيئات الزراعية وذلك في منطقة ميراج بالمحافظة.

وقدم مهندسو الزراعة المعاملات الزراعية لمحصول البطاطس والفلفل وذلك للحفاظ على النبات ومن أهمها طرق التسميد حسب احتياجات المحصول من عمره مما تزيد من كفاءة الانتاج بالإضافة الى طرق الري.

في ذات السياق تابع المهندسون عملية تنفيذ تجربة زراعة التين داخل الدفيئات الزراعية، وشددوا على ضرورة أهمية اتباع الطرق الصحيحة في العوامل المؤثرة في زراعة التين.

في السياق أشاد المزارعون بدور وزارة الزراعة في تقديم الارشادات الفنية من اجل النهوض بالقطاع الزراعي والحفاظ مزروعاتهم.

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