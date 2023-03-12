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الزراعة تنفذ جولات ميدانية على مزارعي الدفيئات بالوسطى

12 آذار / مارس 2023 06:34

الزراعة تنفذ جولات ميدانية على مزارعي الدفيئات بالوسطى
الزراعة تنفذ جولات ميدانية على مزارعي الدفيئات بالوسطى

الوسطى – وكالة الرأي:

نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى جولات ميدانية على مزارعي الدفيئات في عدة مناطق من المحافظة شملت مناطق دير البلح والمصدر والزوايدة ووادي السلقا.

وتأتي الجولات في سياق حرص دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين على تطبيق خطة وزارة الزراعة في الوصول لأكبر عدد من المزارعين.

تجدر الإشارة الى أن دائرة إرشاد الوسطى كثفت جولاتها في الآونة الأخيرة على المزارعين، بهدف تقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة للمزارعين حول كيفية الوقاية من الآفات والأمراض التي تصيب النباتات، إضافة إلى التحكم بمعدل الري مع مراعاة عمر المحصول والظروف البيئية المحيطة به ونوع التربة والعمل على إخراج الرطوبة الزائدة من الدفيئات من خلال الفتحات العلوية (الشبابيك) وذلك للتقليل من الأمراض الفطرية وبالتالي التقليل من رش المبيدات لعلاجها.

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