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بمشاركة وفد طبي إيطالي

المستشفى الأوروبي يجري عدة عمليات بجراحة قلب أطفال

13 آذار / مارس 2023 10:09

المستشفى الأوروبي يجري عدة عمليات بجراحة قلب أطفال
المستشفى الأوروبي يجري عدة عمليات بجراحة قلب أطفال

غزة- وكالة الرأي

أجرى الطاقم الطبي في قسم قلب أطفال وقسم جراحة القلب والقسطرة القلبية بمستشفى غزة الأوروبي، وبمشاركة وفد طبي ايطالي متخصص بجراحة قلب أطفال بإجراء عدة عمليات جراحية تكللت جميعها بالنجاح.

وعاين الوفد الذي وصل قطاع غزة بالتنسيق مع مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين PCRF،  ٣٦ حالة في العيادات الخارجية، وتم اختيار الحالات التي ستخضع للجراحة خلال فترة تواجد الوفد بالمستشفى والمتوقع أن تكون ثمانية أيام.

من جانبه أعرب مدير المستشفى د. يوسف العقاد، عن جزيل شكره للأعضاء الوفد وللطاقم المحلي الذي يقدم كل من لديه من امكانيات لأجل حصول المرضى على خدمة آمنة وذات جودة عالية.
 

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