جودة البيئة تشجع عمليات تدوير النفايات الصلبة للحفاظ على البيئة

غزة- وكالة الرأي

نفذ فريق من وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة، زيارة لمنشأة خاصة بإعادة تدوير البلاستيك، لمتابعة جزئية تقطيع البلاستيك وتدويره خاصة البلاستيك المتعلق بالزجاجات البلاستيكية من نوع PET .

وأكدت دائرة المواصفات البيئية أنها تعمل على ترخيص المنشآت التي تعيد تدوير النفايات الصلبة، لافتة إلى أن التدوير للبلاستيك من نوع PET والمتواجد بكميات وفيرة منه في البيئة ولا توجد طريقة آمنة وملائمة بيئياً من أجل التخلص منه.

وقال مسيّر وحدة حماية البيئة م.محمد مصلح، أنه يوجد امكانية لجمع هذه النفايات وتصديرها والتخلص منها في قطاع غزة، خاصة أنها متواجدة بكميات كبيرة، مؤكداً ان سلطة المياه وجودة البيئة تشجع عملية تدوير النفايات من أجل المحافظة على البيئة، وامكانية إعادة استخدامه في مجالات متعددة ومختلفة أخرى.