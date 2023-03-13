وكيل وزارة العمل يتفقد آلية سفر العمال عبر معبر إيرز

غزة- وكالة الرأي

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، برفقة وفد الوزارة آلية سفر العمال عبر معبر بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة.

وضم الوفد كلاً من محمد طبيل مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أيمن أبو كريم مدير وحدة المشاريع، سعيد العيماوي مدير مديرية محافظة الشمال، م. سامر الطويل مدير وحدة الحاسوب، صالح صهيون مدير دائرة التشغيل المحلي، ومدير مكتب الوكيل عبد الفتاح المجدلاوي، وكان في استقبالهم مدير عام هيئة المعابر والحدود العميد فؤاد أبوبطيحان، ومدير منفذ بيت حانون العقيد شادي شبات.

وأجرى م. الغصين جولة تفقدية على مرافق المعبر، وعمليات التطوير والإصلاحات، مطلعاً على برامج وآليات حركة المسافرين خاصة العمال.

وأثنى وكيل الوزارة على عمل كافة الطواقم داخل المنفذ، مثمناً الجهود التي تبذلها إدارة المعابر وكافة الوزارات للارتقاء بالعمل على كافة الصعد والمستويات.