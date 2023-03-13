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وكيل وزارة العمل يتفقد آلية سفر العمال عبر معبر إيرز

13 آذار / مارس 2023 11:02

وكيل وزارة العمل يتفقد آلية سفر العمال عبر معبر إيرز
وكيل وزارة العمل يتفقد آلية سفر العمال عبر معبر إيرز

غزة- وكالة الرأي

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، برفقة وفد الوزارة آلية سفر العمال عبر معبر بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة.

وضم الوفد كلاً من محمد طبيل مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أيمن أبو كريم مدير وحدة المشاريع، سعيد العيماوي مدير مديرية محافظة الشمال، م. سامر الطويل مدير وحدة الحاسوب، صالح صهيون مدير دائرة التشغيل المحلي، ومدير مكتب الوكيل عبد الفتاح المجدلاوي، وكان في استقبالهم مدير عام هيئة المعابر والحدود العميد فؤاد أبوبطيحان، ومدير منفذ بيت حانون العقيد شادي شبات.

وأجرى م. الغصين جولة تفقدية على مرافق المعبر، وعمليات التطوير والإصلاحات، مطلعاً على برامج وآليات حركة المسافرين خاصة العمال.

وأثنى وكيل الوزارة على عمل كافة الطواقم داخل المنفذ، مثمناً الجهود التي تبذلها إدارة المعابر وكافة الوزارات للارتقاء بالعمل على كافة الصعد والمستويات.

وكيل وزارة العمل يتفقد آلية سفر العمال عبر معبر إيرز 333545987_887980779173415_1063597967902096296_n 333542442_575131627904292_3430330346148255518_n 333528098_226417936505677_8910358576394066551_n 333562322_2180860908771939_3815178647797213214_n 333494954_608312094072837_4879018158167978256_n 333734528_570627338355668_3891332191924150291_n
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