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الأشغال تُصدر 17 شهادة تصنيف وطنية وضبط جودة خلال فبراير الماضي

13 آذار / مارس 2023 11:05

الأشغال تُصدر 17 شهادة تصنيف وطنية وضبط جودة فنية خلال فبراير الماضي
الأشغال تُصدر 17 شهادة تصنيف وطنية وضبط جودة فنية خلال فبراير الماضي

غزة - وكالة الرأي

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، 17 تصنيف وطنية وضبط جودة فنية خلال فبراير الماضي، لعدد من الشركات والمصانع العاملة في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أنها أصدرت 7شهادات تصنيف وطنية لعدد من الشركات والمصانع، وذلك وفقًا لقرارات جلسات التصنيف المنعقدة.

كما أصدرت الوزارة 9 شهادات ضبط جودة فنية لعدد من الشركات والمصانع، وأصدرت شهادة واحدة للمختبرات الهندسية، وذلك بعد إتمام المتطلبات والشروط وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشارت الوزارة، أنها استقبلت 9 طلبات لإصدار إفادة فنية لعدد من الشركات ومصانع مواد البناء للعام 2023.

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