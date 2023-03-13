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الغصين يتفقد مركز تدريب ومديرية عمل شمال قطاع غزة

13 آذار / مارس 2023 11:31

الغصين يتفقد مركز تدريب ومديرية عمل شمال قطاع غزة
الغصين يتفقد مركز تدريب ومديرية عمل شمال قطاع غزة

غزة - وكالة الرأي

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، خلال جولة صباحية سير العمل في مديرية عمل محافظة الشمال ومركز تدريب مهني المحافظة، للاطلاع على آلية سير العمل في المديرية وخطة المركز التدريبية فيما تبقى من العام الدراسي.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل، و أيمن أبو كريم رئيس وحدة المشاريع، ومدير مكتب الوكيل عبد الفتاح المجدلاوي، وكان في استقبالهم سعيد العماوي مدير المديرية ورئيس قسم التشغيل أسامة لبد، وم. براء أبو حسنين مدير مركز تدريب الشمال.

وأثنى م. الغصين على سير العمل في قسم التشغيل بالمديرية، وأقسام التفتيش وحماية العمل، وعلاقات العمل، جميع الأقسام التي تقدم خدماتها بشكل دائم للمواطنين.

وفي السياق، تفقد م. الغصين سير العمل في جميع أقسام المركز المهني، حيث أبدى سعادته بسير العام التدريبي وفقا للخطة التي أعدتها الإدارة العامة للتدريب المهني.

واستمع لآراء المتدربين، وتقييمهم للفصل الدراسي الثاني من العام التدريبي 2022/2023، واعداً بتذليل جميع المعيقات من أجل إنجاح المتبقي من العام بالشكل الذي يضمن تخريج متدربين مهرة قادرين على المنافسة في سوق العمل.

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