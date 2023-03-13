تعليم شرق خانيونس ينظم دورة الإدارة التنظيمية لسكرتاريا المدارس

خان يونس- وكالة الرأي

نظم قسم التدريب بالمديرية دورة الإدارة التنظيمية لسكرتاريا المدارس، بحضور د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، استهدفت الدورة جميع سكرتاريا مدارس المديرية وذلك بمركز التدريب التابع للمديرية.

وفي كلمتها أكدت أبو موسى أن دورة الإدارة التنظيمية لسكرتاريا المدارس تأتي ضمن خطة الوزارة لتنمية قدرات السكرتارية بالمدارس، مثنية على جهود قسم التدريب بالمديرية ومدربي الدورة، ودعت سكرتاريا المدارس على الحضور والالتزام بمواعيد الدورة لتحقيق الفائدة القصوى منها.

يشار إلى أن الدورة تتضمن علاقة سكرتاريا المدارس بالأقسام ذات العلاقة المباشرة بالمدارس (امتحانات، تخطيط، لوازم، شئون إدارية، الكتب).