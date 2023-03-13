وكالة الرأي الفلسطينية الحتة: العدل بصدد إضافة ثمان تخصصات خبرة جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يؤجل جلسة الأسير خليل عواودة وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" بغزة تُنهي خلافين ماليين على عقارين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً للمدارس المشاركة في اختبار TIMSS وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خانيونس ينظم دورة الإدارة التنظيمية لسكرتاريا المدارس وكالة الرأي الفلسطينية "شيخ الأسرى" فؤاد الشوبكي حرًا بعد اعتقال 17 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة و"السلامة الخيرية" تناقشان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية ماذا قالت الفصائل في يوم الجريح الفلسطيني؟ وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم في غزة تُحيي يوم الجريح الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" : الجرحى عنوان للنضال الفلسطيني عبر التاريخ ضد الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً للمدارس المشاركة في اختبار TIMSS

13 آذار / مارس 2023 01:05

تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً للمدارس المشاركة في اختبار TIMSS
تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً للمدارس المشاركة في اختبار TIMSS

غزة - وكالة الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعاً موسعاً لعينة المدارس المشاركة في اختبار TIMSS الدولي للعام 2023، وذلك لبحث مدى جهوزية العينة التي وقع عليها الاختيار لدراسة الاختبار الدولي TIMSS.

 جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الفنية ورئيس لجنة الدراسات الوطنية والدولية د.جواد الشيخ خليل، وأعضاء اللجنة أ.فلاح الترك، وأ.هدى الزريعي، وأ.إبراهيم صالحة، وم.عاهد بدر إضافةً إلى ممثلين المدارس المشاركة في الاختبار الدولي.

وفي بداية كلمته رحب د.الشيخ خليل بالمدارس المشاركة في اختبار TIMSS مثمناً جهودهم المبذولة في الارتقاء بمستوى طلبة المديرية من خلال استعدادهم وجاهزيتهم لتنفيذ الدراسة في بداية شهر مايو القادم.

وبيّن أن الهدف العام من اختبار الـ TIMSS هو تعويد الطلاب على الامتحانات الدولية المقننة، موضحاً أن مستويات الدول تقاس طبقاً لهذا الامتحان بالإضافة إلى معرفة ومقارنة مستوى أداء تحصيل طلاب الصف الثامن في العلوم والرياضيات بمستوى الأداء العالمي، وذلك بغرض تطوير مستوى التعليم في فلسطين للارتقاء به إلى مستوى الجودة العالمية من خلال مقارنة نتائج تحصيل الطلاب بطلاب دول العالم الأخرى التي ستشارك في هذا الاختبار.

وتخلل الاجتماع توضيح العديد من الآليات والإجراءات اللازم اتخاذها خلال فترة الاستعداد لتنفيذ الاختبار من قبل أعضاء لجنة الدراسات الوطنية.

 وفتح باب النقاش مع المدارس المشاركة للوصول لأفضل جهوزية واستعداد للاختبار الدولي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟