تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً للمدارس المشاركة في اختبار TIMSS

غزة - وكالة الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعاً موسعاً لعينة المدارس المشاركة في اختبار TIMSS الدولي للعام 2023، وذلك لبحث مدى جهوزية العينة التي وقع عليها الاختيار لدراسة الاختبار الدولي TIMSS.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الفنية ورئيس لجنة الدراسات الوطنية والدولية د.جواد الشيخ خليل، وأعضاء اللجنة أ.فلاح الترك، وأ.هدى الزريعي، وأ.إبراهيم صالحة، وم.عاهد بدر إضافةً إلى ممثلين المدارس المشاركة في الاختبار الدولي.

وفي بداية كلمته رحب د.الشيخ خليل بالمدارس المشاركة في اختبار TIMSS مثمناً جهودهم المبذولة في الارتقاء بمستوى طلبة المديرية من خلال استعدادهم وجاهزيتهم لتنفيذ الدراسة في بداية شهر مايو القادم.

وبيّن أن الهدف العام من اختبار الـ TIMSS هو تعويد الطلاب على الامتحانات الدولية المقننة، موضحاً أن مستويات الدول تقاس طبقاً لهذا الامتحان بالإضافة إلى معرفة ومقارنة مستوى أداء تحصيل طلاب الصف الثامن في العلوم والرياضيات بمستوى الأداء العالمي، وذلك بغرض تطوير مستوى التعليم في فلسطين للارتقاء به إلى مستوى الجودة العالمية من خلال مقارنة نتائج تحصيل الطلاب بطلاب دول العالم الأخرى التي ستشارك في هذا الاختبار.

وتخلل الاجتماع توضيح العديد من الآليات والإجراءات اللازم اتخاذها خلال فترة الاستعداد لتنفيذ الاختبار من قبل أعضاء لجنة الدراسات الوطنية.

وفتح باب النقاش مع المدارس المشاركة للوصول لأفضل جهوزية واستعداد للاختبار الدولي.