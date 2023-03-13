مُراقب عام الداخلية يستقبل عدداً من شكاوى المواطنين

غزة - وكالة الرأي

استقبل المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، صباح الإثنين، شكاوى المواطنين وقضاياهم المتعلقة بعمل الوزارة وأجهزتها ومنتسبيها، خلال لقاء عُقد في مقر مكتب المراقب العام بمحافظة غزة.

واستمع اللواء بنات إلى شكاوى وملاحظات المواطنين والرد عليها وحلها، مؤكداً أنه سيتابع شخصياً جميع القضايا الواردة ويعمل على معالجة أي قصور أو تجاوز، ومتابعته في قنواته الرسمية، وتشكيل لجان مختصة إن تطلب الأمر ذلك؛ من أجل إحقاق الحق وإنصاف المواطنين.

ودعا المراقب العام للداخلية كل من لديه شكوى أو تظلم ضد أحد أجهزة أو أفراد الوزارة، التوجه مباشرة إلى مكتب المراقب العام كل حسب محافظته.

من جانبهم، ثمَّن المواطنون جهود مكتب المراقب العام في تعزيز التواصل معهم والاستماع لملاحظاتهم، ومتابعة استفساراتهم وشكواهم وحلّها.

ويأتي اللقاء بهدف تمكين المواطنين من التواصل المباشر مع مُراقب عام وزارة الداخلية لتلقي قضاياهم وشكواهم، حول عمل الوزارة وأجهزتها.

جدير بالذكر أن هذا اليوم المفتوح يأتي ضمن سلسلة لقاءات يخصصها مكتب المراقب العام؛ لاستقبال المواطنين والاستماع لشكاواهم بشكل مباشر.