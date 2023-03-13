تعليم شمال غزة تتابع انتظام العملية التعليمية في مدارس الثانوية

غزة - وكالة الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعاً مع إدارة ومعلمي مدرسة أسامة بن زيد الثانوية للبنين، وذلك ضمن خطتها الطموحة لمتابعة انتظام العملية التعليمية في مدارس الثانوية.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي محمد أبو ندى، ومدير المدرسة أيمن أبو ليلة، وأعضاء الهيئة التدريسية.

ورحب أبو ليلة بالحضور كافة، مستعرضاً الإجراءات الإدارية والفنية التي اتخذتها إدارة المدرسة لضمان انتظام العملية التعليمية في المدرسة، سيما الخاصة بطلبة الثانوية العامة.

من ناحيته، أكد صالحة أن مديرية شمال غزة، شرعت منذ بداية العام الدراسي الحالي باتباع خطة متكاملة لضمان انتظام العملية التعليمية في المدارس الثانوية، بما يعود بالفائدة على الطلبة من خلال انتظامهم على مقاعد الدراسة وفق الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم وهو الثالث عشر من أبريل المقبل.

وأوضح صالحة أن كل الدراسات العلمية تؤكد أن التزام الطلبة بمقاعد الدراسة يساهم في تحسين مستويات تحصيلهم الدراسي، لما للبيئة المدرسية والصفية من دور في زيادة الرغبة في التعلم للطلبة، وتوسيع مداركهم المعرفية.

من ناحيته، تحدث شهاب عن أهمية انتظام العملية التعليمية لطلبة الثانوية العامة إلى ما يقرب من منتصف الشهر المقبل، حتى يتمكن الطلبة من تلقي الشروحات الكافية للمنهاج الدراسي وفق الخطة الزمنية التي أقرتها الوزارة.

وشدد شهاب على ضرورة مشاركة الطلبة في الاختبارات التجريبية للثانوية العامة والمرتقبة مطلع الشهر المقبل، لما لذلك من تدريب عملي للطلبة على نمط الاختبارات النهائية الرسمية، وكسر للحاجز النفسي للتعامل مع ورقة الأسئلة.

من ناحيته، تحدث أبو ندى حول جملة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز انتظام العملية التعليمية، مؤكداً على أهمية تكاتف الجميع في سبيل النهوض بالواقع التربوي.

وشهد الاجتماع عديد المداخلات من قبل معلمي المدرسة، ما ساهم في تحقيق النتائج المرجوّة منه.