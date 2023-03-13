وزارة العدل تقيم مراسم أداء اليمين القانونية لـ 70 خبيرًا

غزة – وكالة الرأي:

أقامت وزارة العدل في غزة، اليوم الإثنين، مراسم أداء اليمين القانونية لعدد من الخبراء في مقر ديوان الموظفين العام.

وقال وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة، إن الوزارة أتمت إجراءات أداء اليمين القانونية للدفعة السادسة من الخبراء وعددهم 70 لعام 2023 في مجالات الهندسة والتثمين العقاري والطب والاقتصاد والقطاع المصرفي والمنازعات الزراعية، وذلك ضمن خطتها في ملف الخبرة القضائية بالمجالات المختلفة دعمًا لمنظومة العدالة والقضاء، وأعمال النيابة العامة.

وأكد الحتة خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن هذه المجالات من شأنها دعم وإسناد القضاء وهي تأتي تلبية للاحتياج الفعلي لقضايا منظورة أمام القضاء، وذلك من باب التكامل مع مكونات العدالة للوصول إلى العدالة الناجزة وتقديم أفضل خدمة لصالح شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن الهدف من برنامج الخبرة هو تحقيق العدالة الناجِزة بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا المتعلقة بأمور فنية وتخصصية، كالقضايا ذات الجوانب الهندسية، والطبية، والمحاسبية وغيرها من المواضيع التي ترد إلى المحاكم، إلى جانب زيادة كفاءة ممارسي أعمال الخِبرة وتمكين الخبرات الوطنية.

وأوضح الحتة، أن وزارته تسعى خلال العامين الحالي والقادم إلى إضافة 8 تخصصات جديدة للخبرة إلى جانب التخصصات الثمانية التي اعتمدتها الوزارة العامين الأخيرين.

بدوره، أثنى د. فضل نعيم خريج دورة الخبراء في معهد القضاء العالي، خلال حديثه لـ "الرأي" على هذه الدورة، مبينًا أنها قدمت للمشاركين الكثير من المعرفة والخبرة في مجال العمل كخبراء تحكيم في القضايا المختلفة.

يذكر أن وزارة العدل افتتحت برنامج "الخبراء لإسناد القضاء" عام 2020، وتعتبر الخبرة أحد أدلة الإثبات التي تحتاج إلى الإلمام بعلم أو فن لا يتوافر في القاضي كالطب والهندسة والبناء والزراعة والإلكترونيات وغير ذلك، وقد يتوقف عليها البت في الدعوى المعروضة على المحكمة.