وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تتابع انتظام العملية التعليمية في مدارس الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: لن نتخلّف عن دعم صمود الجرحى وحفظ حقوقهم وكالة الرأي الفلسطينية مُراقب عام الداخلية يستقبل عدداً من شكاوى المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الحتة: العدل بصدد إضافة ثمان تخصصات خبرة جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يؤجل جلسة الأسير خليل عواودة وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" بغزة تُنهي خلافين ماليين على عقارين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً للمدارس المشاركة في اختبار TIMSS وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خانيونس ينظم دورة الإدارة التنظيمية لسكرتاريا المدارس وكالة الرأي الفلسطينية "شيخ الأسرى" فؤاد الشوبكي حرًا بعد اعتقال 17 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة و"السلامة الخيرية" تناقشان سبل التعاون المشترك
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن الدفعة السادسة

وزارة العدل تقيم مراسم أداء اليمين القانونية لـ 70 خبيرًا

13 آذار / مارس 2023 01:52

جانب من حفل تكريم الخبراء
جانب من حفل تكريم الخبراء

غزةوكالة الرأي:

أقامت وزارة العدل في غزة، اليوم الإثنين، مراسم أداء اليمين القانونية لعدد من الخبراء في مقر ديوان الموظفين العام.

وقال وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة، إن الوزارة أتمت إجراءات أداء اليمين القانونية للدفعة السادسة من الخبراء وعددهم 70 لعام 2023 في مجالات الهندسة والتثمين العقاري والطب والاقتصاد والقطاع المصرفي والمنازعات الزراعية، وذلك ضمن خطتها في ملف الخبرة القضائية بالمجالات المختلفة دعمًا لمنظومة العدالة والقضاء، وأعمال النيابة العامة.

وأكد الحتة خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن هذه المجالات من شأنها دعم وإسناد القضاء وهي تأتي تلبية للاحتياج الفعلي لقضايا منظورة أمام القضاء، وذلك من باب التكامل مع مكونات العدالة للوصول إلى العدالة الناجزة وتقديم أفضل خدمة لصالح شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن الهدف من برنامج الخبرة هو تحقيق العدالة الناجِزة بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا المتعلقة بأمور فنية وتخصصية، كالقضايا ذات الجوانب الهندسية، والطبية، والمحاسبية وغيرها من المواضيع التي ترد إلى المحاكم، إلى جانب زيادة كفاءة ممارسي أعمال الخِبرة وتمكين الخبرات الوطنية.

وأوضح الحتة، أن وزارته تسعى خلال العامين الحالي والقادم إلى إضافة 8 تخصصات جديدة للخبرة إلى جانب التخصصات الثمانية التي اعتمدتها الوزارة العامين الأخيرين.

بدوره، أثنى د. فضل نعيم خريج دورة الخبراء في معهد القضاء العالي، خلال حديثه لـ "الرأي" على هذه الدورة، مبينًا أنها قدمت للمشاركين الكثير من المعرفة والخبرة في مجال العمل كخبراء تحكيم في القضايا المختلفة.

يذكر أن وزارة العدل افتتحت برنامج "الخبراء لإسناد القضاء" عام 2020، وتعتبر الخبرة أحد أدلة الإثبات التي تحتاج إلى الإلمام بعلم أو فن لا يتوافر في القاضي كالطب والهندسة والبناء والزراعة والإلكترونيات وغير ذلك، وقد يتوقف عليها البت في الدعوى المعروضة على المحكمة.

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6 7 5 2 3 1 4
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟