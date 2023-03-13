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وزارة المواصلات تستقبل وفداً من جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة

13 آذار / مارس 2023 02:12

وكيل النقل والمواصلات يستقبل وفداً من جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة
وكيل النقل والمواصلات يستقبل وفداً من جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة

غزة - وكالة الرأي

استقبل اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات وفداً من جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة برئاسة م. عدنان أبو عودة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.

وكان باستقبالهم م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، ومعين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص وخليل الزيان مدير عام المدارس والمعاهد وأنيس عرفات نائب مدير عام العلاقات العامة والاعلام وذلك اليوم بمقر الوزارة لمناقشة العديد من القضايا الهامة.

ورحب أبو شرخ بالوفد، مؤكداً على الدور الهام الذي تقوم به الجمعية في خدمة الطلاب الملتحقين في مدارس تعليم السياقة للحصول على رخصة القيادة من خلال تنظيم العمل بين المدارس والوزارة.

وأكد أبو شرخ على ضرورة العمل المشترك بين الوزارة وجمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والعمل على توفير البيئة المناسبة للطالب وتطوير العمل.

وأوضح أبو شرخ أن الوزارة تسعى لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات من أجل تذليل المعوقات التي تواجه جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة من أجل الارتقاء بعملها الميداني لخدمة الطالب.

وهنأ أبو شرخ مجلس الإدارة الجديد المنتخب برئاسة أبو عودة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وتم مناقشة العديد من القضايا أهمها جودة الفحوصات العملية وضرورة الحفاظ على حماية الطالب، وكذلك تفعيل بطاقة الطالب الخاصة بمراحل التدريب العملي، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للطالب داخل مدارس تعليم السياقة من خلال الدروس العملية والنظرية والالتزام بالخطة التي وضعتها الوزارة بما يخص عدد الدروس والمدة الزمنية.

من جانبه، شكر أبو عودة وزارة النقل والمواصلات على حسن الاستقبال وما تقدمه من تسهيلات لمدارس تعليم السياقة وحرصها على خدمة الطالب.

وكيل النقل والمواصلات يستقبل وفداً من جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة 333866968_889964562263968_6222842496560476439_n 333547239_203437548961210_8886921266756208858_n
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