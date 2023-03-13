كلية الدعوة بالأوقاف تكرّم طلبتها المتفوقين في الفصل الدراسي الأول

غزة-الرأي:

كرّمت كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بفرعيها (الشمال والوسطى) أوائل طلبتها المتفوقين في الفصل الدراسي الأول للعام 2023م، خلال حفل نظّمته بحضور أساتذة الكلية، وموظفيها، وذوي المحتفى بهم.

بدروه أكّد عميد الكلية د. عبد الله أبو عليان على ضرورة استثمار النجاح والتفوق في فتح آفاق جديدة؛ لنشر العلم، والبناء بما يخدم الدعوة إلى الله تعالى، مبينًا أن العلم الشرعي يخدم المجتمع، من خلال رفده بالأئمة والخطباء الذين يعلّمون الناس أمور دينهم بالكلمة والموعظة الحسنة.

ودعا الطلبة كافة إلى تبليغ العلم؛ تحقيقًا لأهداف الدعوة إلى الله في نشر تعاليم ديننا الإسلامي على أوسع نطاق بالحكمة والمعاملة الطيبة، مثمّنًا حرص المعلمين على تخريج جيل قادر على حمل الأمانة، وتأدية الرسالة على الوجه الذي يُرضي الله تعالى.

من جهته أوضح مدير الكلية (فرع الشمال) أ. عبد القادر سالم أهمية العلم في بناء الحضارات، وأشار إلى أن التفوق مفتاح الأمم للنصر والتمكين، وبه نخرج من ظلمة الجهل ونور المعرفة، مشيدًا بجهود الطلبة المبذولة؛ للحصول على أعلى الدرجات، والوصول إلى منصات التفوق في مسيرة دراستهم.

