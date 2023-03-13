الأوقاف تنفّذ ورشة حول إطلاق برنامج القراءات القرآنية

غزة-الرأي:

نفّذت الإدارة العامة للقرآن الكريم بالتعاون مع وحدة الحاسوب بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورشة عمل حول إطلاق برنامج القراءات القرآنية، استهدفت مشرفي ومشرفات القراءات في المديريات الخمس؛ بهدف شرح آلية عمل البرنامج، والأيقونات الخاصة به، وكيفية التعامل معها.

بدوره أشار مدير دائرة القراءات د. أسامة أبو وردة إلى أن البرنامج سيتولى مهمة تدوين الدورات المنعقدة (دورات التلاوة والتجويد التأهيلية والعليا وتأهيل السند والسند المتصل والمتون في علوم القرآن الكريم)، إضافة إلى تدوين التقارير الشهرية والمكافآت والإنجازات، حيث سيمكّن جهات الإختصاص من الوصول إلى البيانات الدقيقة في أي وقت.

وقال: "إن البرنامج سيساهم في تسهيل مهام العاملين في مجال القرآن الكريم، بدءًا من مدير الدائرة، وانتهاءً بمدرّس الدورات، بحيث سيعمل على توفير الوقت والجهد والمال، إذ ستكون التقارير والمراسلات محوسبة"، منوهًا بأن الجمهور سيتمكن قريبًا من معرفة الدورات المنعقدة في محافظاتهم من خلال ربط هذا البرنامج بتطبيق مسجدي.

وتوجّه أبو وردة بالشكر إلى وحدة الحاسوب، وخصّ بالذكر الأخوين المهندس حازم حمدقة، والمهندس ثائر الهباش، على مجهوداتهم الطيبة في إخراج هذا البرنامج بحلته الجديدة

