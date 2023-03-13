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استعدادًا لشهر رمضان

أوقاف غزة تعقد اجتماعًا مع الأَذَنة والمؤذّنين

13 آذار / مارس 2023 08:23

أوقاف غزة تعقد اجتماعًا مع الأَذَنة والمؤذّنين
أوقاف غزة تعقد اجتماعًا مع الأَذَنة والمؤذّنين

غزة-الرأي:

عقدت مديرية أوقاف غزة اجتماعًا مع الأَذَنة والمؤذّنين في مسجد السوسي (قباء الجديد) بالمحافظة؛ وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور مدير عام المديريات أ. منذر الغماري، ومدير المديرية م. محمد أبو سعدة.

بدوره أكّد الغماري على أهمية اللقاء في مناقشة المهام الخاصة بالأَذَنة والمؤذّنين مع اقتراب شهر رمضان، والعمل على تهيئة بيوت الله تعالى للناس، وتوفير البيئة المناسبة لتأدية الصلوات والعبادات، مثمّنًا جهودهم المبذولة في أداء مهامهم في خدمة بيوت الله تعالى.

من جانبه أوضح أبو سعدة الدور المنوط بالأَذَنة والمؤذّنين في إبراز صورة سليمة ومشرقة عن وزارة الأوقاف في التعامل مع الناس، وقال: "أنتم سفراؤنا في مساجد الله تعالى، فكونوا على قدر المسؤولية".
 

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