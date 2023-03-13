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بعد السعودية

إيران تسعى إلى استئناف علاقاتها مع البحرين وعدة دول

13 آذار / مارس 2023 09:45

ايران
ايران

وكالات-الرأي:

تريد إيران استئناف علاقاتها مع البحرين وعدة دول في المنطقة عقب الاتفاق الأخير بين طهران والرياض.

وتسعى إيران إلى استئناف علاقاتها مع البحرين التي قطعت علاقاتها معها عام 2016 دعما للسعودية، كما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، وذلك بعد الاتفاق الأخير بين طهران والرياض.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحه الصحفي الأسبوعي "لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين".

وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت السعودية رجل دين شيعيًّا معارضًا يُدعى نمر النمر.

وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران لدعم الرياض.

وأعلنت إيران والسعودية الجمعة استئناف علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وأضاف كنعاني في هذا الصدد أن "هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة" موضحا أن "العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ".

وفي الأشهر الماضية استأنفت الإمارات والكويت علاقاتهما الدبلوماسية مع إيران.

وقال كنعاني إن "استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية يظهر فاعلية ونجاح الحل الدبلوماسي لتسوية الخلافات".

واتهمت البحرين عدة مرات إيران بدعم انتفاضة شيعية ضد السلطة بهدف الإطاحة بحكومة المنامة وهو ما نفته طهران.

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