أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم

غزة - وكالة الرأي :

نشرت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الثلاثاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في السوق المحلية.

وجاء متوسط الأسعار في القطاع على النحو التالي: