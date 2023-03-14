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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم

14 آذار / مارس 2023 09:34

غزة - وكالة الرأي :

نشرت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الثلاثاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في السوق المحلية.

وجاء متوسط الأسعار في القطاع على النحو التالي:

ibIdY المنتجات
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