أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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14 آذار / مارس 2023 09:34
غزة - وكالة الرأي :
نشرت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الثلاثاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في السوق المحلية.
وجاء متوسط الأسعار في القطاع على النحو التالي:
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