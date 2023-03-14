دائرة الأندية بالمجلس الأعلى للرياضة تعزز تعاونها مع مركز معا

غزة - وكالة الرأي

عقدت دائرة الأندية والاتحادات الرياضية بالمجلس الأعلى للرياضة، لقاء مع مركز العمل التنموي "معا"، لمناقشة تعزيز التعاون بين المجلس والمركز، في جانب دعم منظمات المجتمع المدني لأنشطة الشباب والرياضة في الأندية بالمحافظات الجنوبية.

وأوضح بلال الشاعر مدير دائرة الأندية بالمجلس أن اللقاء تناول العديد من المحاور التي تصب في مصلحة الشباب وتوجيه الدعم لاحتياجات تطوير المهارات وتشجيع ممارسة الرياضة والاستفادة من الأندية كحاضنة تستقطب المبدعين واللاعبين وأصحاب المهارات.

يذكر أن الاجتماع حضره ياسر داود من دائرة الأندية والاتحادات الرياضية بالمجلس، وأميرة أبو شهلا وعبد الله العجل من برنامج ملتقى الشراكة الشبابي التابع لمركز العمل التنموي "معا"، بينما سبق اللقاء ورشة عمل مع الأندية الرياضية بمشاركة المجلس الأعلى للشباب والرياضة.