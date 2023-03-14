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الزراعة تناقش تطوير قطاع النحل مع جمعية نحالين غزة

14 آذار / مارس 2023 10:09

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غزة- وكالة الرأي 

استقبل قسم النحل التابع لدائرة الانتاج الحيوانى بوزارة الزراعة وفداً  من أعضاء جمعية نحالين غزة التعاونية .
من جانبه، رحب رئيس قسم النحل،م.ايهاب طه بأعضاء الجمعية، مقدما شرحأ موجزاً حول دور قسم الارشاد والتدريب والمراكز الارشادية فى المحافظات فى تطوير قطاع النحل من خلال دور القسم فى نقل المعلومة العلمية من مصادرها البحثية والأكاديمية.
وخلال الزيارة تم التأكيد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة ونقلها من خلال البرامج الارشاديةالذى ينفذها القسم وتتضمن أنشطة ارشادية مختلفة، إضافة الى الدورات واللقاء العلمية.
كما جرى مناقشة العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع والعمل على إيجاد أفضل الحلول لها.

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