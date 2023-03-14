وزارة العمل تستقبل الطهاة الفائزين بمسابقة الطهي الدولية بمصر

غزة- وكالة الرأي

استقبلت وزارة العمل ممثلة بمدير عام التدريب المهني أ. عبدالله كلاب، والعاملين في الإدارة العامة للتدريب المهني، في معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، الوفد المُشارك في مسابقة الطهي الشرقي في جمهورية مصر العربية.

بدوره، رحب أ. كلاب بالوفد المشارك في مسابقة الطهي من متدربي وخريجي مركز سمايل كتشن لفنون الطهي في محافظة غزة.

وأشاد مدير عام التدريب المهني بالنجاحات الكبيرة التي حققها الفريق المشارك بالمسابقة، والتي حصد خلالها الفريق الفلسطيني للطهاة الممثل من نادي الطهاة الفلسطيني في قطاع غزة 9 ميداليات متنوعة ضمن مسابقة وورلد ارب شيفس.

وأكد اهتمام وحرص وزارة العمل على نشر ثقافة التدريب المهني في قطاع غزة، وتطوير مهارات جميع المهتمين والعاملين فيه وفقا لاحتياجات سوق العمل.

