الزراعة تواصل جولاتها الميدانية على مزارعي الخضار المكشوف برفح

غزة- وكالة الراي

نفذ قسما الخضار والوقاية بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين جولة ميدانية على مزارعي الخضار بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة ، وذلك بهدف تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للحصول على إنتاج بجودة عالية.

وخلال الجولة تم التأكيد على ضرورة إتباع برامج المكافحة المتكاملة للآفات،وتقديم الخدمات الإرشادية حول برامج التسميد وتنظيم عملية الري وكيفية الوقاية من أمراض التربة.

في السياق، قدم مهندسو الوزارة الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة، والمتمثلة في كيفية الحد من انتشار الأمراض الفطرية التي تنتشر في هذه الفترة من الموسم الزراعي.

