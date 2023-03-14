صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة، وذلك بدءً من يوم غد الأربعاء.
وقالت إن الصرف سيتم عبر أفرع البريد المختلفة وأنه سيتم ابلاغ الأسماء المستفيدة من خلال الرسائل النصية.
عاجل |
14 آذار / مارس 2023 11:14
11:38الاحتلال يواصل سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة
09:56"حرية..حرية".. الحركة الأسيرة تبدأ احتجاجات "الثلاثاء الحمراء"
11:11الزراعة تواصل جولاتها الميدانية على مزارعي الخضار المكشوف برفح
10:56"المواصفات والمقاييس "تنفذ دورة تدريبية للعاملين في مجال الرقابة الغذائية
10:51وزارة التعليم تستقبل وفداً من مجموعة "رياض أطفال غزة"