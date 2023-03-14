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صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً

14 آذار / مارس 2023 11:14

صرف
صرف

غزة - وكالة الرأي :

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة، وذلك بدءً من يوم غد الأربعاء.

وقالت إن الصرف سيتم عبر أفرع البريد المختلفة وأنه سيتم ابلاغ الأسماء المستفيدة من خلال الرسائل النصية.

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