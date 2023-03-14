صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً

10:51وزارة التعليم تستقبل وفداً من مجموعة "رياض أطفال غزة"

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟