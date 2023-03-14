الغصين ينظم زيارة عمل لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي

غزة- وكالة الرأي

نظم وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، زيارة عمل لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي - السعودية، فرع فلسطين.

وشارك في الزيارة مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ورئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، حيث كان في استقبالهم مدير المكتب أ. أدهم عكاشة، ومنسق المشاريع بالمكتب م. عبد الله أبو شكيان.

وتقدم الغصين بالشكر لمدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في فلسطين على جهودهم المميزة في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة المحاصر.

وأعرب وكيل وزارة العمل عن سعادته بالعمل مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ضمن مشروع الدورات المهنية القصيرة، مؤكدا حرصهم على تعزيز سبل التعاون المشترك بينهما، بما يساهم في خدمة المواطنين.

من جهته، أشاد عكاشة بنجاح مشروع الدورات القصيرة الذي نظمه مكتب الندوة مع الوزارة، مشيرا إلى المهنية الكبيرة التي قدمتها الوزارة لإنجاح المشروع.

وأوضح مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في فلسطين استعدادهم لتنفيذ مشاريع أخرى مع وزارة العمل، وفقا لما يتطلبه الصالح العام.

وناقش وفد الوزارة إمكانية تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التدريب المهني خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين زيادة التعاون المشترك مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بما يخدم سكان قطاع غزة.

