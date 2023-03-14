تعليم شمال غزة تنفذ بطولة سباق اختراق الضاحية

غزة- وكالة الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الأنشطة الطلابية) بطولة "سباق اختراق الضاحية" بعنوان "الوفاء للجرحى" وذلك على شرف ذكرى يوم الجريح الفلسطيني الذي يصادف الثالث عشر من مارس من كل عام.

وانطلقت البطولة بمشاركة عشرات الطلبة من مفترق "القرم" على طريق صلاح الدين شرق مخيم جباليا، وصولاً إلى مقر المديرية شمال مدينة الشيخ زايد، بحضور مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. ومن وزارة التعليم مدير دائرة الأنشطة الرياضية والكشفية أ. عبد الغني الشيخ، ورئيس قسم النشاط الرياضي أ. بكر مرتجى، ورئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور أ. مصباح عبد ربه، وعدد من العاملين في المديرية.

وفي ختام البطولة، هنأ أ. صالحة الفائزين، مشيداً بجهود كل من أشرف على تنظيم البطولة في قسم الانشطة الطلابية، ومشرفي التربية الرياضية، والطواقم الطبية في جمعية الهلال الأحمر، والشرطة.

وأكد أ. صالحة أن عنوان البطولة "الوفاء للجرحى" يأتي في سياق مشروع الوزارة لتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية في نفوس الطلبة.

وجاءت نتيجة البطولة على النحو الآتي:

أولا- مرحلة الثانوية:

المركز الأول "جماعي" مدرسة بيت لاهيا الثانوية للبنين.

المركز الثاني "جماعي" مدرسة جبل المكبر الثانوية للبنين.

المركز الأول "فردي" محمد الحواجري "خليفة بن زايد الثانوية للبنين.

ثانياً- مرحلة العاشر:

المركز الأول "جماعي" مدرسة غازي الشوا الثانوية للبنين.

المركز الثاني "جماعي" مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين.

المركز الأول "فردي" عبد الله المنايعة "مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الأساسية للبنين".

ثالثاً- المرحلة الأساسية العليا:

المركز الأول "جماعي" مدرسة جبل المكبر الثانوية للبنين.

المركز الثاني "جماعي" المنامة الأساسية للبنين.

المركز الأول "فردي" محمد الرضيع "مدرسة بيت لاهيا الأساسية للبنين".

رابعاً- المرحلة الأساسية الدنيا:

المركز الأول "جماعي" مدرسة بيت لاهيا الأساسية "ب" للبنين.

المركز الثاني "جماعي" عوني الحرتاني الأساسية للبنين.

المركز الأول "فردي" إبراهيم السواركة "عوني الحرتاني الأساسية للبنين".

