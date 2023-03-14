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"شؤون المرأة" تعتمد القرارات..

لجنة تحكيم جائزة امرأة فلسطين ٢٠٢٣ تنتهي من اختيار الفائزات

14 آذار / مارس 2023 02:23

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غزة- وكالة الرأي
انتهت لجنة التحكيم الخاصة بجائزة "امرأة فلسطين" للعام ٢٠٢٣، من تقييم الطلبات المقدمة للجائزة ومن اختيار المُشاركات الفائزة، وذلك في جلستين مطولتين خلال يومي-الأحد والاثنين- في مقر وزارة شؤون المرأة بغزة.

واعتمدت وزارة شؤون المرأة قرارات لجنة التحكيم برئاسة د. راوية عوض الله، والأعضاء "أ.د ياسرة أبو هدروس، د. أريج الأسود، أ. راوية حمام، د.نهاد الشيخ خليل، أ. مفيد أبو شمالة، ود. مصعب الشيخ خليل".

وكانت الوزارة، أعلنت أن العشرون من آذار/ مارس الجاري، موعداً للإعلان عن الفائزات بالموسم الثامن لجائزة "امرأة فلسطين"، وذلك على شرف يوم المرأة العالمي، مبينة أن الإعلان عن الجائزة سيكون في حفل كبير برعاية رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعاليس، حيث سيتخلل الحفل عديد من الفقرات المعبرة عن عطاء وتضحيات المرأة الفلسطينية.

وكان الإعلان عن الجائزة السنوية، تضمن مشاركة المرأة من داخل فلسطين وخارجها، وذلك مجالات "الإنتاج المعرفي، التطوع والمبادرة، ريادة الأعمال، والفنون والأدب"، فضلاً عن اهتمام الجائزة بالمجالات المتعلقة بـ(المناخ، الطاقة، البيئة، والمياه).
 

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