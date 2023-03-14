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الداخلية تعلن عن كشف جديد للمسافرين وآلية السفر ليوم غدٍ

14 آذار / مارس 2023 04:05

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم، عن كشف لأسماء جديد من المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمسجلين في الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/10) هنـــــــــــــــــا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/10) هنــــــــــــا.

وبيّنت الوزارة، ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت الوزارة، ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

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