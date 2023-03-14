وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك لـ"الرأي": المنتجات الوطنية تخضع للرقابة وكالة الرأي الفلسطينية بمشاركة الدعليس.. الأوقاف تُكرّم لجان الزكاة والمؤسسات المانحة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: بنك الوقف الفلسطيني سيرى النور قريباً وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تحكيم جائزة امرأة فلسطين ٢٠٢٣ تنتهي من اختيار الفائزات وكالة الرأي الفلسطينية العمل تناقش ملفات هامة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع اللغة العربية" يُعلن موعد مؤتمره العلمي الثامن وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يناشد بتوفير احتياجات الجرحى الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية 17 عاما على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه وكالة الرأي الفلسطينية "ديوان الفتوى والتشريع "يستعرض أهم انجازاته خلال فبراير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التربية و التعليم تستقبل وفداً من صحيفة الاستقلال
أخبار » الأخبار الحكومية

المباحث العامة تضبط شبكة تزوير عملات معدنية

14 آذار / مارس 2023 04:25

المباحث العامة تضبط شبكة تزوير عملات معدنية
المباحث العامة تضبط شبكة تزوير عملات معدنية

غزة - وكالة الرأي:

ألقت المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية في غزة، اليوم، القبض على أصحاب شبكة تزوير عملات معدنية، حيث قاموا بترويجها في قطاع غزة.

وأوضحت المباحث العامة، في تصريح لها اليوم، أن الشبكة تضم 10 أشخاص متورطين في عمليات تزوير للعملات المعدنية (فئة 1 شيقل، و2 شيكل).

وأشارت إلى أنها ضبطت القوالب والمعدات المستخدمة في التزوير.

وقالت المباحث إنه وخلال عمل الطواقم على أحد الحواجز الشرطية، تم الاشتباه بأحد الأشخاص داخل إحدى المركبات، حيث تم تفتيش الشخص والمركبة.

وأضافت أنه تم العثور على أحد القوالب المستخدمة في التزوير بحوزة المشتبه به، ومن خلال التحقيق معه أقرّ بتورطه في عملية تزوير العملة المعدنية بالاشتراك مع أشخاص آخرين.

ولفتت المباحث إلى أنها تابعت البحث والتحري في القضية على مدى عدة أيام، إلى أن تمكنت من ضبط جميع المتورطين في عملية التزوير وهم 10 أشخاص، بالإضافة إلى ضبط القوالب والمعدات التي يستخدمونها داخل منزل أحدهم.

وذكرت أن عملية التزوير والترويج كانت في بدايتها، حيث تمكن المذكورون من ترويج 800 قطعة مزورة فقط (فئة 1 شيقل)، من أصل 6 آلاف قطعة تم إنتاجها.

وذكرت المباحث أنه تمت إحالة الموقوفين والمضبوطات إلى النيابة المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟