أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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15 آذار / مارس 2023 08:27
غزة – وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في غزة، أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
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