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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية

15 آذار / مارس 2023 08:27

غزةوكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في غزة، أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

اااا خضار 1
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