المباحث العامة تُنجز قضايا سطو وسرقة في عدد من المحافظات

غزة – وكالة الرأي:

أنجزت المباحث العامة في محافظات غزة عدد من قضايا السطو والسرقة، تعرض لها مواطنين، بقيمة "45"ألف شيكل.

وقالت المباحث العامة في المحافظة الوسطى:"إنها أنجزت شكوى لمواطن مفادها قيام مجهول بالسطو على مخزنه وسرقة مواد تموينية بقيمة "30"ألف شيكل مشيرة إلى أنه تم الإشتباه بالمدعو (و.ع) وباستدعائه أقر بما نسب إليه".

من جانبها أوضحت المباحث العامة في محافظة غزة أنها أنجزت شكوى لأحد أصحاب الشركات التجارية مفادها قيام أحد العاملين في الشركة باستغلال السجل التجاري للشركة واستيراد بضائع من الخارج ما نتج عنه تراكمات ومديونيات على الشركة بقيمة "8" آلاف شيكل، مشيرة أنها وباستدعاء المشتبه به أقر بالواقعة.

وفي السياق ذاته ذكرت المباحث العامة في محافظة شمال غزة "قسم معسكر جباليا" أنها أنجزت عددا من قضايا السرقة تعرض لها مواطنين بلغت قيمتها "17"ألف شيكل.

ولفتت المباحث العامة إلى أنه تم إحالة المشتبه بهم والقضايا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.