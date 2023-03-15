وكالة الرأي الفلسطينية إسمنت بطعم السكر في الجزائر وكالة الرأي الفلسطينية مروان عيسى: أي تغيير بالأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال وكالة الرأي الفلسطينية روسيا.. عامل بسيط يتحول إلى ملياردير بـ"رمشة عين" وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على ساعة Xiaomi الجديدة ومواصفاتها المميزة وكالة الرأي الفلسطينية 6 نصائح تساعدك على تنشيط الدورة الدموية وكالة الرأي الفلسطينية لو بتعانى من آلام المفاصل بعد انقطاع الطمث.. 6 مكملات مهمة وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف مادة فائقة التوصيل ستحدث ثورة في الطاقة والإلكترونيات وكالة الرأي الفلسطينية اختراق علمي قد يسمح يوما ما للبشر بإعادة إنماء الأطراف المفقودة! وكالة الرأي الفلسطينية 6 فوائد صحية لتناول الذرة.. أبرزها علاج النحافة وفقر الدم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا بالضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

بقيمة "45"ألف شيقل

المباحث العامة تُنجز قضايا سطو وسرقة في عدد من المحافظات

15 آذار / مارس 2023 09:30

أرشيف
أرشيف

غزةوكالة الرأي:

أنجزت المباحث العامة في محافظات غزة عدد من قضايا السطو والسرقة، تعرض لها مواطنين، بقيمة "45"ألف شيكل.

وقالت المباحث العامة في المحافظة الوسطى:"إنها أنجزت شكوى لمواطن مفادها قيام مجهول بالسطو على مخزنه وسرقة مواد تموينية بقيمة "30"ألف شيكل مشيرة إلى أنه تم الإشتباه بالمدعو (و.ع) وباستدعائه أقر بما نسب إليه".

من جانبها أوضحت المباحث العامة في محافظة غزة أنها أنجزت شكوى لأحد أصحاب الشركات التجارية مفادها قيام أحد العاملين في الشركة باستغلال السجل التجاري للشركة واستيراد بضائع من الخارج ما نتج عنه تراكمات ومديونيات على الشركة بقيمة "8" آلاف شيكل، مشيرة أنها وباستدعاء المشتبه به أقر بالواقعة.

وفي السياق ذاته ذكرت المباحث العامة في محافظة شمال غزة "قسم معسكر جباليا" أنها أنجزت عددا من قضايا السرقة تعرض لها مواطنين بلغت قيمتها "17"ألف شيكل.

ولفتت المباحث العامة إلى أنه تم إحالة المشتبه بهم والقضايا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟