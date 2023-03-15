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مجمع الشفاء ينظم دورة تدريبية في مهارات التواصل والأخلاقيات الطبية

15 آذار / مارس 2023 10:10

مجمع الشفاء ينظم دورة تدريبية في مهارات التواصل والأخلاقيات الطبية
مجمع الشفاء ينظم دورة تدريبية في مهارات التواصل والأخلاقيات الطبية

غزة - وكالة الرأي

نظم قسم الباطنة في مجمع الشفاء الطبي، دورة تدريبية في مهارات التواصل والأخلاقيات الطبية، استهدفت فئة الأطباء المقيمين ببرنامج تدريب بورد الباطنة من كافة مستشفيات قطاع غزة، بمشاركة 5 مختصين في المجال من بريطانيا.

وأوضح د.رأفت لبد مدير مستشفى الباطنة أن هذه الدورات تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال بين الجميع، بالإضافة إلى التعرف على التواصل الجيد والذي هو أساس العلاقات الناجحة على الصعيدين الشخصي والمهني، مشيرا إلى أن هذه الدورة تشتمل على عدد من المحاور المتعلقة في مجال التواصل والاخلاقيات الطبية.

وتوجه د.لبد بجزيل بالشكر للدكتور خميس الاسي لمساعدته في التنسيق لهذه الدورة والتي ستكون موزعة على عدة لقاءات.

وأشاد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية، بعقد مثل هذه الدورات لما لها من أهمية كبرى في الرقي والتقدم وتقديم أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني الذي قدم الكثير ويستحق كل تقدير، داعيا جميع المشاركين إلى الاستفادة من هذا التدريب وتطبيق ما يتم تعلمه في ميدان العمل.

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