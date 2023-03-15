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المواصلات تشيد بدور جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة

15 آذار / مارس 2023 11:43

المواصلات تشيد بدور جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة
المواصلات تشيد بدور جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة

غزة - وكالة الرأي

أكد  نائب مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات، على الدور الكبير الذي تقوم به جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة في خدمة الطلاب الراغبين بالحصول على رخص قيادة.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهم، وكان باستقبالهم م. عدنان أبو عودة رئيس مجلس الإدارة .

وأوضح عرفات أن الجمعية هي حلقة الوصل بين الوزارة والمواطنين من حيث التنسيق وحجز الاختبارات العملية والنظرية، حيث تعمل على تنظيم العمل بما يحقق المصلحة العامة.

وقال إن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وأقل جهد من خلال جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة.

وهنأ عرفات مجلس الإدارة الجديد المنتخب برئاسة أبو عودة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

بدورة شكر أبو عودة وزارة النقل والمواصلات على الزيارة وما تقدمه من خدمات كبيرة تخدم الصالح العام، مؤكداً على ضرورة التعاون المشترك بين الطرفين للارتقاء بالعمل.

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