وزارة العمل تجري مقابلات لتشغيل 90 خريجًا من التخصصات الطبية

غزة - وكالة الرأي

شرعت الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل، بمقابلات المشروع النرويجي والخاص بوزارة الصحة حيث يجري عقد المقابلات خلال ثلاثة أيام متتالية لتشغيل عدد 90 خريج وعامل لصالح وزارة الصحة.

ويأتي المشروع بالشراكة مع جمعية غزة للثقافة والتنمية وبتبرع كريم من الحكومة النرويجية والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف المشروع لتشغيل 90 خريج من التخصصات الطبية " طبيب بشري، حكيم جامعي، تحاليل طبية، قابلة قانونية، صيدلة، سكرتاريا طبية، أشعة"، وكذلك من العمال والمهرة، حيث تجري المقابلات في مديريات العمل بقطاع غزة خلال هذا الأسبوع.

وستبدأ الوزارة خلال الأسبوع المقبل بالتواصل مع المرشحين المقبولين في المقابلات لتوقيع العقود ومباشرة العمل.