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وزارة العمل تنتهي من إعداد دليل التمارين العملية لدبلوم النجارة

15 آذار / مارس 2023 11:56

وزارة العمل تنتهي من إعداد دليل التمارين العملية لدبلوم النجارة
وزارة العمل تنتهي من إعداد دليل التمارين العملية لدبلوم النجارة

غزة - وكالة الرأي

أنهت الإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل،  إعداد دليل التمارين العملية لدبلوم مهنة النجارة.

وأشار مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، إلى أن إدارته ممثلة بقسم المناهج والامتحانات، وبالتنسيق مع فريق من المهندسين والمدربين المختصين والعاملين في قطاع الإنشاءات المساندة، والمهتمين بمجال التدريب المهني، انتهت من إنجاز دليل التمارين العملية لدبلوم النجارة في مراكز التدريب المهني بقطاع غزة.

وأكد مدير عام التدريب المهني حرص وزارة العمل، على نشر ثقافة التدريب المهني، وتطوير عملية التدريب وفقا للمستجدات واحتياجات سوق العمل، بهدف إكساب المتدربين الكفايات المهنية في التخصصات التي يتم تدريبها، ودمجهم بالشكل الصحيح في السوق المحلي.

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