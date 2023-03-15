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العمل تناقش القضايا العمالية مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين

15 آذار / مارس 2023 12:06

العمل تناقش القضايا العمالية مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين
العمل تناقش القضايا العمالية مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين

غزة - وكالة الرأي

ناقش وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين،  عدة ملفات هامة مع  منى رستم مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

وحضر النقاش عن الوزارة كلاً من د. شادي حلس رئيس وحدة علاقات العمل، وأ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وأ. حسين حبوش مدير دائرة شروط العمل، وأ. محمد الحداد المستشار القانوني للوزارة، وعن المركز المحامي أ. علي الجرجاوي.

وتمثلت الملفات الهامة في وضع حلول لإنهاء القضايا العمالية العالقة، ووضع حد للانتهاكات العمالية في سوق العمل، وتنفيذ الحقوق العمالية وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م.

واتفق الطرفان على تنفيذ عدة نشاطات مشتركة، فيما يتعلق بتوعية العمال بقضاياهم العمالية المختلفة، وتوعية طرفي الإنتاج باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

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