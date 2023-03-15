القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك بغزة

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عن القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك.

وقالت الوزارة، إنه سيبدأ تفعيل القائمة بدءا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر أبريل القادم.

وفيما يلي تفاصيل القائمة.