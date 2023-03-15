القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك بغزة

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عن القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك.
وقالت الوزارة، إنه سيبدأ تفعيل القائمة بدءا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر أبريل القادم.
وفيما يلي تفاصيل القائمة.
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15 آذار / مارس 2023 12:10
12:10القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك بغزة
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