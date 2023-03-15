وكالة الرأي الفلسطينية العمل تناقش القضايا العمالية مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وكالة الرأي الفلسطينية "الإرشاد المروري" بالداخلية يُنظم 154 محاضرة توعوية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنتهي من إعداد دليل التمارين العملية لدبلوم النجارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تجري مقابلات لتشغيل 90 خريجًا من التخصصات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تشيد بدور جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة ووزارة الداخلية يناقشان قضايا مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية صرف رواتب الأسرى والشهداء والمحررين والجرحى غدًا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تواصل أداء رسالتها الإرشادية للوافدين للمواقع الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تنهي ملفات 30 غارمًا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2483) الاثنين15 مارس 2023
أخبار » الأخبار الحكومية

حتى نهاية شهر أبريل

القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك بغزة

15 آذار / مارس 2023 12:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عن القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك.

وقالت الوزارة، إنه سيبدأ تفعيل القائمة بدءا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر أبريل القادم.

وفيما يلي تفاصيل القائمة.

2 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟