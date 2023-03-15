جودة البيئة تُنفذ فعاليات ومبادرات توعوية في مدارس تعليم الشمال

غزة- وكالة الرأي

نفذت وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة، فعاليات ومبادرات توعوية في مدرسة عمواس الاساسية للبنات في محافظة الشمال.

حيث قام فريق التوعية البيئية متمثلا م.أحمد مطر رئيس قسم التوعية البيئية و المرشدة البيئية أ. داليا الخالدي بتنفيذ لقاء توعوي حول الوضع المائي قي قطاع غزة وطرق ترشيد استهلاك المياه.

كما تم تنفيذ فعالية الركن البيئي والتي تضم مجموعة من المنشورات والأدلة والبرشورات التي يتم تزويد مكتبة المدرسة بها بحيث تكون مرجع للطلاب والطالبات المهتمين في المواضيع البيئية، حيث اثنت منسقة النادي البيئي أ. هناء خريس على جهود طواقم سلطة المياه وجودة البيئة كما تمنت المزيد من التواصل الإيجابي لتعزيز الجوانب البيئية.

من جانبه، أشار مدير عام التخطيط والتوعية م.مازن البنا إلى ان الفعاليات البيئية والتوعوية مستمرة في مدراس وزارة التربية والتعليم ومدارس الأونروا على مدار العام الدراسي بهدف توعية فئة طلاب المدارس وتثقيفهم بيئياً.

يذكر أن سلطة المياه وجودة البيئة تنفذ برنامج مدارس مستدامة بيئياً في مدارس وزارة التربية والتعليم لتفعيل الممارسات البيئية السليمة في ورفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس المستهدفة.

بدوره أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوعي البيئي لطلاب وطالبات المؤسسات التعليمية.