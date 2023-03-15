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مباحث المرور تضبط 6 دراجـات نارية مسروقة

15 آذار / مارس 2023 12:31

مباحث المرور تضبط 6 دراجـات نارية مسروقة
مباحث المرور تضبط 6 دراجـات نارية مسروقة

غزة - وكالة الرأي

ضبطت دائرة مباحث المرور في المباحث العامة 6 درجات نارية مسروقة، خلال حملة فحص فني أجرته على نقاط عشوائية وعدد من محال بيع قطع الدراجات النارية في عدد من محافظات قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها أحالت ملفات الدرجات النارية المسروقة إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأوضحت دائرة مباحث المرور أنها تُواصل جهودها في الكشف عن الدراجات النارية المسروقة والتي يتقدم أصحابها ببلاغات عن سرقتها في كافة المحافظات، عبر إجرائها للفحص الفني بشكل مستمر في الطرقات وعلى الحواجز، أماكن بيعها المختلفة. 

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