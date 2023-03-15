هندسة المتفجرات تُتلف طناً من مخلفات الاحتلال برفح

غزة- وكالة الرأي

أتلفت دائرة الشؤون الفنية في إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة، كميةَ موادٍ متفجرة من مخلفات الاحتلال الحربية في موقع الإتلاف الرئيسي، بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، بمشاركة وتأمين جهاز الدفاع المدني والخدمات الطبية.

وأوضح مدير دائرة الشؤون الفنية بإدارة الأدلة وهندسة المتفجرات الرائد أحمد عثمان أن عملية الإتلاف تأتي للتخلص من المخلفات الحربية غير المنفجرة بهدف حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار الرائد عثمان إلى أن الطواقم الهندسية أتلفت "طناً" من الأجسام غير المتفجرة، شملت "قذائف مدفعية وقذائف هاون؛ وقنابل وذخائر ومخلفات حربية متنوعة".