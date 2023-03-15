سلطة الأراضي تواصل أعمال التسوية الشاملة لأراضي الوسطى

غزة - وكالة الرأي

واصلت طواقم مشروع التسوية الشاملة في سلطة الإراضي، أعمالها في المحافظة الوسطى حسب الجدول الزمني المحدد لعمل هذه الطواقم في كل منطقة، وذلك بهدف تسجيل الأراضي غير المسجلة في قطاع غزة والمعرفة باسم أراضي الحبال والسبع والمالية.

وأكدت سلطة الأراضي في بيان لها، أن عملية التسوية وإعادة التسجيل تهدف إلى تثبيت الحقوق وتسجيل هذه الأراضي البالغ مساحتها حوالي 70,000 دونم بأسماء المالكين لها حسب الإجراءات المعمول بها .

وشددت سلطة الأراضي أن طواقم التسوية ستنسحب من المنطقة مع انتهاء المدة الزمنية المحددة ولن تتم العودة اليها مرة أخرى .

ودعت المواطنين الى التعاون وتسجيل أراضيهم لحفظ حقوقهم وبينت سلطة الأراضي أن عملية التسجيل من شأنها تحقيق استقرار في الملكية مما يساهم في زيادة أسعار هذه الأراضي والحد من النزاعات والخلافات حول الحدود في هذه المناطق .

يشار إلى أن سلطة الأراضي انهت المرحلة الأولى من المشروع في منطقة المصدر وتواصل أعمالها في مناطق ( البريج - المغازي – وادي غزة- وادي السلقا – دير البلح) .