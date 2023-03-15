مديرية التربية والتعليم تختتم مسابقة الألعاب الكشفية

غزة- وكالة الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة - قسم الأنشطة بالمديرية مسابقة الألعاب الكشفية لمرحلة الأشبال في مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الأنشطة في وزارة التعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الإدارية د.خالد المزين، ورئيس قسم العلاقات العامة أ.تامر النمرة، ومسير قسم الأنشطة أ.محمد كباجة، ومشرف النشاط الكشفي أ.جمال بدوي، وأ.فريال حلس مدير مركز إسعاد الطفولة.

وأشاد أ.حمدي الدلو بجهود مديرية التربية والتعليم غرب غزة و قسم الأنشطة المميزة في مسابقة الألعاب الكشفية؛ والتي ساهمت في إذكاء روح التنافس بين الفرق الكشفية في المدارس، مشيراً إلى أن مهمة تدريب الطلبة على المهارات والفنون الكشفية المختلفة مهمة تحتاج إلى الكثير من الجهد والمتابعة من قبل مشرفي النشاط، حيث إن هذه الجهود تساهم في تعزيز الجوانب الإبداعية لدى الطلبة.

كما وقدم أ.حمدي الدلو الشكر لمركز اسعاد الطفولة الذي يعمل جنباً بجنب لمديرية التعليم غرب غزة ولجميع المديريات وهو يعتبر حاضنة من حواضن الإبداع متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز.

من جانبه أوضح بدوي أن نتائج المدارس الفائزة جاءت على النحو الاتي:

المركز الأول مدرسة فاطمة النجار

المركز الثاني مدرسة المعتصم بالله الأساسية أ

المركز الثالث الأقصى الأساسية أ

المركز الثالث مدرسة الشارقة الأساسية

المركز الخامس مدرسة الأقصى ب