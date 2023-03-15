تعليم شرق غزة يفتتح مسابقة القرآن الكريم لرياض الأطفال

غزة - وكالة الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة مسابقة القرآن الكريم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2022.

وتهدف المسابقة إلى غرس حب القرآن الكريم في نفوس الأطفال واكتشاف وتنمية مواهبهم حيث تشتمل المسابقة على حفظ جزء عمَّ.

وحضر افتتاح المسابقة التي تعقد بالمديرية د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، د. عائد النحال مسير قسم الاشراف التربوي، أ. نهى الدنف مشرفة رياض الأطفال إلى جانب لجنة التحكيم التي تضم أ. خولة القطاع رئيس لجنة الاختبارات بوزارة الأوقاف وعدد من المحكمات.

وثمن د. عامر جهود القائمين على المسابقة، مؤكداً على ضرورة حفظ القرآن الكريم وغرسه في نفوس الأطفال.

وأوضحت الدنف المشرفة على المسابقة أن المسابقة تعقد للعام التاسع على التوالي حيث يشارك فيها نحو " ٥٠" روضة من رياض الأطفال التابعة للمديرية مبينة أن المسابقة ستستمر لمدة "3" أيام.