مدرسة بشير الريس تختتم دوراتها التدريبية في نادي اللغة العربية

غزة - وكالة الرأي

اختتمت مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات سلسلة من دوراتها التدريبية وعدد من المبادرات التربوية التي نفذها نادي اللغة العربية في المدرسة مؤخراً؛ والتي تهدف إلى تعزيز مهارات اللغة العربية، وبحضور مدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الإدارية د.خالد المزين، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية ومشرفي اللغة العربية، ومديرة المدرسة أ.سائدة العمري إضافةً وفد رفيع المستوى من كلية الآداب في الجامعة الإسلامية.

وأشاد مدير الدائرة الفنية بجهود مدرسة بشير الريس و الطالبات المشاركات في هذه الدورات وتفانيهن في تعلم اللغة العربية وتحسين مستواهن اللغوي من خلال هذه الدورات الهامة، التي تساعد في ارتقاء مستواهم الدراسي، وتحسين لغتنا الجميلة لغة القرآن الكريم، وبيّن مدى حرص المديرية على الوقوف بجانب هذه الابداعات وتقديم الدعم لهم والمساندة في شتى المجالات التي تساعد في تحسين مستوى الطالب والعملية التعليمية.

وقد د.الشيخ خليل الشكر للجامعة الإسلامية لما يقدمون من دعم ومساندة للعملية التعليمية من خلال توفير كافة الإمكانات المتاحة للارتقاء بمستوى الطلاب في مدارس المديرية.

من جانبها رحبت أ.سائدة بالحضور جميعاً، مبينة أن المدرسة اختتمت عدة دورات في القواعد النحوية والكتابة الإبداعية بنجاح كبير، ونوهت أنه سيتم اختتام دورة الدراسة التطبيقية للمفاعيل الخمسة في سورة الكهف هذا اليوم قبيل تكريم الطالبات المشاركات في هذه الدورات.

ونوهت العمري أن هذه الدورات تعتبر جزءًا من المبادرات المدرسية التي تهدف إلى تعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطالبات وزيادة فهمهن للقراءة والكتابة الإبداعية، مما يساعدهن في تحسين أدائهن الأكاديمي وتطوير قدراتهن اللغوية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورات أشرف على تدريبها المعلمتين ألاء دقارم، وأسماء حمادة بالتعاون مع كلية الآداب في الجامعة الإسلامية.

وفي الختام تم تكريم المعلمات والطالبات المشاركات اللواتي حققن إنجازات مميزة في مختلف المجالات الأكاديمية والإبداعية.