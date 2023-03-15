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ضمن فعاليات اليوم العالمي لحماية المستهلك

الاقتصاد تنفذ فعاليات "حماية المستهلك" بمحافظة خانيونس

15 آذار / مارس 2023 01:49

الاقتصاد تنفذ فعاليات "حماية المستهلك" بمحافظة خانيونس
الاقتصاد تنفذ فعاليات

خانيونس - وكالة الرأي
أحيت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في محافظة خانيونس بوزارة الاقتصاد اليوم العالمي لحماية المستهلك بفعاليات متنوعة.

وشارك في إحياء اليوم وزارة الداخلية والبلديات والقوى الوطنية والإسلامية والعشائر والوجهاء ومؤسسات صحفية.

حيث نظم مكتب محافظة خانيونس وقفة أمام مقر الوزارة وتم تشغيل مكبر صوتي يوضح أهمية عمل الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية، إضافة لتوزيع بروشورات توعوية وتثقيفية على المواطنين والسيارات العامة.

كما ونظمت الطواقم معرض داخل المكتب يوضح للمشاركين منتجات مخالفة للمواصفات تم ضبطها من قبل طواقم التفتيش التي تعمل في الميدان خلال جولاتها التفتيشية.

وقامت طواقم التفتيش في الوزارة بعمل جولة في شوارع المحافظة من خلال سيارة الإذاعة تدعوا المواطنين لدعم منتجهم الوطني ودعم الصناعات الوطنية.

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