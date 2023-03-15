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بأسعار مناسبة

الزراعة لـ "الرأي": المنتجات الزراعية متوفرة خلال شهر رمضان

15 آذار / مارس 2023 02:12

أرشيف
أرشيف

غزةالرأي – بسام العطار:

أكدت وزارة الزراعة في غزة، أن المنتجات الزراعية متوفرة خلال شهر رمضان مبارك وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني لـ "الرأي" اليوم الأربعاء، إن الوزارة أعدت خطة مسبقة للتعامل مع الطلب الكبير على الدجاج اللاحم وباقي المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم توفير 4 ملايين ونصف المليون دجاجة، بهدف عدم حدوث أي عجز في هذا المنتج، بسبب زيادة الولائم وارتفاع نشاط المؤسسات الخيرية في هذا الصدد.

وذكر البسيوني أن احتياج قطاع غزة من الدجاج اللاحم شهرياً يصل إلى 2 مليون ونصف دجاجة، خلافاً لشهر رمضان الذي يزداد الطلب عليه بشكل أكبر.

وبين أن شهر رمضان يأتي في ظل مناخ وطقس معتدل يساعد كثيراً على توفر كافة المنتجات الزراعية من الخضار وغيرها بكميات وفيرة، وبأسعار تناسب الجميع، مؤكداً أن قطاع غزة حقق اكتفاءً ذاتياً لكثير من الأصناف التي كان يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح البسيوني، أن اللحوم الحمراء في قطاع غزة سواءً الطازجة أو المجمدة متوفرة أيضا بكميات مطلوبة، مؤكدا أن الأسعار في متناول الجميع.

وطمأن المواطنين بأن الأسعار لن يطراً عليها ارتفاع، وستبقى مستقرة، بسبب تمكن الوزارة من توفير كافة احتياجات القطاع من اللحوم البيضاء والحمراء، بالإضافة للخضار.

أما فيما يتعلق ببيض المائدة، ذكر البسيوني أن وزارة الاقتصاد تتابع عن كثب التذبذب الحاصل في أسعار البيض، مشددا على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات المطلوبة بشأن ذلك.

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