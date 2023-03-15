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التنمية الإجتماعية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى والأسيرات

15 آذار / مارس 2023 02:14

التنمية الإجتماعية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى والأسيرات
التنمية الإجتماعية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى والأسيرات

غزة - وكالة الرأي

نظم مركز تمكين المرأة و المجتمع  التابع لوزارة التنمية الإجتماعية في النصيرات،  وقفة تضامنية مع الأسيرات  في سجون الاحتلال على شرف يوم المرأة العالمي الثامن من اذار.

وشارك في الوقفة أ. هدى نعيم عضو المجلس التشريعي وأخوة و أخوات من جمعية واعد و وزارة الداخلية و الشرطة المجتمعية و المؤسسات المحلية و المخاتير ومجموعة من السيدات الكريمات .

من جانبه تحدث الأسير المحرر عبدالله قنديل أبو عبادة مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، عن المعاناة و الصعوبات التي تواجه الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال و تعرضهم  لهجمة صهيونية هي الأعنف منذ سنوات، فقد اعلن الاحتلال عن  عدة خطوات للمساس بالاسرى ومقدراتهم التي جاءت نتيجة تضحيات الاسرى وسقوط العديد من شهداء الحركة الاسيرة"،،في محاولة منهم للنيل من عزيمة و صمود أسرانا البواسل.

وفي كلمتها خلال الوقفة التضامنية وجهت النائب في المجلس التشريعي ا.هدى نعيم  التحية الى الأسرى الأبطال و  الأسيرات الماجدات اللواتي يقبعن في سجون الاحتلال، مؤكدة بأن قضية الاسرى هي قضية  الشعب الفلسطيني بأكمله و الذي يعمل بكل جهده من أجل الإفراج عنهم ، كما و تطرقت الى ما تقوم به إدارة السجون من إجراءات لا إنسانية بحق الأسيرات والاسرى البواسل من قمع و تنكيل و نقل بين السجون.

كما  وتقدمت  بالتهنئة للمرأة الفلسطينية عامة بيوم المرأة العالمي، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية شاركت الرجل في كافة ميادين النضال فمنهن الجريحات والشهيدات والأسيرات، إضافة الى مشاركتها للرجل في عملية البناء فكانت لها البصمة المميزة في كافة المجالات.

وفي ختام كلمتها أطلقت نداء عاجلاً لكل المنظمات الدولية التي تنادي بحقوق المرأة و تدعي نصرتها لإنهاء معاناة الاسيرات الفلسطينيات و إنهاء معاناتهن و الإفراج عنهن فورا.

 بدورها  وجهت مدير المركز ا.نعيمة سويدان  التحية للاسيرات في سجون الاحتلال، مستنكرة اساليب القمع التي تمارسها ادارة السجون بحقهن،  وتطرقت الى الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني من الاحتلال واجراءاته التعسفية ومحاولاته المتكررة لسرقة ارض ومقدرات الشعب الفلسطيني.

و أشارت سويدان أنه من خلال عملهم في مراكز التمكين يعملون على دعم و تعزيز صمود المرأة سواء في برامج التمكين الاقتصادي أو برامج التوعية والتثقيف الاجتماعي وذلك لتقف بجانب الرجل و تسانده و تكون الدرع الواقي له في منزله و تشد من أزره خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة و في ظل ما تتعرض له  بلادنا من ظلم و احتلال .

وختاماً شكرت كل من ساندنا و وقف بجانبنا في هذه الوقفة التضامنية مع اسيراتنا الماجدات.. سائلين الله لهن الحرية جميعاً وجميع الأسرى و المعتقلين.

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